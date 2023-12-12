Здоровье 12 декабря 2023, 15:45 Косметолог Радица: вечернее очищение лица должно включать трехэтапный процесс с применением профессиональных средств

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Косметолог-эстетист СПА-клиники Лилиана Радица в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что вечернее очищение лица должно обязательно включать в себя трехэтапный процесс с применением средств профессиональных японских марок.

Сперва следует удалить с кожи макияж, в том числе с глаз. Далее следует очистить кожу с помощью средств с водорастворимыми качествами, а затем протереть ее лосьоном.

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«А на третьем обязательно, прям подчеркиваю, — обязательно использование лосьона, который несет очень важную функцию восстановления нарушенного рH баланса кожи в результате очищения и соприкосновения с водой», — пояснила специалист.

После хорошего очищения можно наносить кремы и сыворотки.