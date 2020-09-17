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    17 сентября 2020, 20:12

    Косметолог призвала отказаться от покупки курсов по фейсфитнесу в Instagram

    Алена Макаренко

    Курсы по популярному среди россиян фейсфитнесу могут продавать в Instagram люди без знаний анатомии и функционирования мышц лица. Об этом рассказала врач-косметолог, член Российского Общества медицинской эстетики и мезотерапии, член Французского Общества «Anti-age» терапевтов Александра Гонт. Ее слова привело ИА Nation News.

    По мнению Гонт, фейсфитнес завоевал популярность среди россиян из-за отсутствия противопоказаний и доступности этой процедуры для любого желающего.

    «Это профилактическая методика, которая может использоваться всеми, и не требует вложений и усилий, кроме того, как найти время. Фейсфитнес стал популярен во время карантина, когда походы к косметологам перестали быть доступными», — отметила Гонт.

    Курсы по фейсфитнесу в Instagram продают блогеры без какого-либо представления об анатомии и функционировании мышц, считает она. Зачастую упражнения от «лжеэкспертов» приводят к гипертонусу мышц, а необходимо, напротив, их расслабление.

    «Сейчас у нас эпоха мотивированных непрофессионалов, которые, создавая красивую картинку, привлекая людей, пытаются просто заработать денег. Но слава богу, что это методика безопасна», — объяснила косметолог.

    По словам Гонт, противопоказаний к занятиям фейсфитнесом мало. К основным относятся аллергические реакции на лице или параличи.

    Новости SMI.FM