Косметолог призвала отказаться от покупки курсов по фейсфитнесу в Instagram

По мнению Гонт, фейсфитнес завоевал популярность среди россиян из-за отсутствия противопоказаний и доступности этой процедуры для любого желающего.

«Это профилактическая методика, которая может использоваться всеми, и не требует вложений и усилий, кроме того, как найти время. Фейсфитнес стал популярен во время карантина, когда походы к косметологам перестали быть доступными», — отметила Гонт.

Курсы по фейсфитнесу в Instagram продают блогеры без какого-либо представления об анатомии и функционировании мышц, считает она. Зачастую упражнения от «лжеэкспертов» приводят к гипертонусу мышц, а необходимо, напротив, их расслабление.

«Сейчас у нас эпоха мотивированных непрофессионалов, которые, создавая красивую картинку, привлекая людей, пытаются просто заработать денег. Но слава богу, что это методика безопасна», — объяснила косметолог.

По словам Гонт, противопоказаний к занятиям фейсфитнесом мало. К основным относятся аллергические реакции на лице или параличи.