Косметолог Притыко рассказала, как выбрать солнцезащитный крем по типу кожи

Летом обязательно нужно использовать солнцезащитный крем, особенно людям с возрастной, жирной и сухой кожей. Врач — дерматолог-косметолог Мария Притыко рассказало для сайта РИАМО, как правильно выбрать это средство.

Людям с жирной, сухой и возрастной кожей рекомендуется использовать солнцезащитные кремы с защитой не менее SPF 50+. Хорошо подобранные современные средства практически не вызывают прыщей и закупоривания пор.

«Если вызывают, то, значит, вам это средство не подходит. Потому что солнцезащитные средства могут содержать физические и химические факторы защиты. Физические могут закупоривать поры и вызывать образование акне и комедонов. В таком случае просто надо поменять на средство, которое содержит химические факторы защиты», — посоветовала врач.

Летом использовать крем обязательно, особенно на юге, где солнце светит сильнее.

«К сожалению, приходят пациенты после отдыха, и понимаешь, что они не пользуются этими средствами. Чрезмерное пребывание на солнце без солнцезащитных средств вызывает у них розацеа и гиперпигментацию, признаки фотоповреждения кожи с участками атрофии», — рассказала косметолог.