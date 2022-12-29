Здоровье 29 декабря 2022, 17:08 Косметолог посоветовала домашний освежающий уход для лица перед Новым годом Косметолог Рената Айвазова: уход и массаж помогут освежить лицо перед Новым годом freepik

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Перед торжественной ночью каждой женщине хочется выглядеть отдохнувшей и сияющей, и в этом помогут несколько процедур. Об этом «Известиям» рассказала врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины Рената Айвазова.

Эксперт рекомендует начать с выбора правильного ухода. Зимой это наиболее важный момент, потому что кожа, как никогда, нуждается в заботе. Поэтому следует начать с умывания теплой водой, используя при этом мягкие средства, не содержащие спирт. Следующий шаг — нанесение тоника или лосьона. Косметолог советует отдать предпочтение увлажняющим средствам. Потом можно наносить сыворотку, а также крема для лица и век. Кроме того, неплохо работают и специальные патчи.

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Несмотря на то, что до Нового года осталось всего два дня, еще можно улучшить состояние кожи с помощью лимфодренажного массажа. В интернете много роликов, которые наглядно демонстрируют, что нужно делать. Хотя каких-то глобальных результатов ждать не придется, лицо все равно будет выглядеть более подтянутым, а также улучшится цвет кожи.

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