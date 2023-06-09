Здоровье 09 июня 2023, 11:07 Косметолог Платохин рассказал, что уходовая косметика не сработает при наличии вредных привычек

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Если организм человека функционирует неправильно, то никакая дорогая уходовая косметика не справится с проблемами. Об этом iReactor рассказал врач-хирург и косметолог Владимир Плахотин.

По его словам, нездоровый образ жизни и наличие вредных привычек будут сводить на нет всю работу крема. Даже самое лучшее средство не поможет землистому цвету кожи, приобретенному из-за курения.

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Как добавила «Общественная служба новостей», здоровый вид можно получить при регулярных занятиях спортом. Еще один способ улучшить цвет и качество кожи — принимать контрастный душ.

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