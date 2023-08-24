Здоровье 24 августа 2023, 14:16 Косметолог Панченко рассказала, что кожа требует больше питательных продуктов с наступлением осени

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Косметолог Олеся Панченко в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» сообщила, что осенью наша кожа требует особого ухода. Из-за перепада температур и холодного ветра он должен содержать больше питательных продуктов.

Сперва следует восстановить кожу с помощью средств, которые богаты коллагеном. По словам специалиста, уровень этого вещества уменьшается под воздействием солнечных лучей, написали «Дни.ру».

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Чтобы кожа приобрела тонус, можно делать самомассаж в течение пяти минут каждый день. Что касается очищающих средств, они должны быть с легкой текстурой и сбалансированным pH, добавила Панченко.