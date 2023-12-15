Здоровье 15 декабря 2023, 15:48 Косметолог Пачкай посоветовал пользоваться зимой кремом с аминокислотами

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В зимние месяцы крем с аминокислотами просто незаменим для кожи. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог Дмитрий Пачкай.

По его словам, зимой коже не хватает влаги. Поэтому она сильно пересыхает, обветривается и шелушится. Как добавил infox.ru, для защиты кожи от холодов и ветра нужно использовать средства с гиалуроновой кислотой, витамином Е, церамидами, аминокислотами и глицерином.

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