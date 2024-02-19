Здоровье 19 февраля 2024, 16:02 Косметолог Ощепкова порекомендовала женщинам использовать солнцезащитный крем с высоким SPF в области шеи

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Врач-косметолог, трихолог «СМ-Косметология» Виктория Ощепкова в беседе с изданием «Газета.Ru» порекомендовала женщинам, которые хотят сохранить кожу шеи упругой и гладкой на долгие годы, использовать солнцезащитный крем с высоким SPF.

По словам специалиста, солнечное излучение является главным фактором, способствующим преждевременному старению кожи.

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«Используйте увлажняющие кремы или лосьоны на шее ежедневно, особенно после принятия душа или ванны, чтобы сохранить ее мягкой и гладкой», — сообщила Ощепкова.

Не менее важно добавить в рацион питания продукты, богатые антиоксидантами, витаминами и минералам. Они помогают поддерживать здоровье кожи и предотвращают преждевременное старение, добавила косметолог.