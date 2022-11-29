Здоровье 29 ноября 2022, 15:29 Косметолог объяснила, почему у взрослых возникает акне Косметолог Татьяна Баллирано: акне у взрослых сопровождается хроническими болезнями

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Заболевание акне в виде прыщей на лице обычно тревожит в подростковом возрасте при становлении гормонального фона. Однако акне может появится и у взрослых, рассказала врач Татьяна Баллирано в беседе с Life.

Самыми распространенными причинами появления акне у взрослых является генетическая предрасположенность. Кроме того, недостаточное очищение кожи также спровоцирует появление прыщей.

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По мнению косметолога, кожные воспаления могут появиться и при сильном загаре - это происходит из-за сухости кожи лица. Она отметила, что болезни ЖКТ, печени и надпочечников являются частыми причинами акне у взрослых.

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