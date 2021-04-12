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    12 апреля 2021, 11:15

    Косметолог объяснил, почему прокалывание ушей может быть опасным

    Полина Петрова

    Косметолог Алиса Шарова объяснила, почему прокалывание ушей бывает опасно для здоровья. Эта процедура может привести к неприятным осложнениям, сообщило радио Sputnik.

    Косметолог объяснил, почему прокалывание ушей может быть опасным

    «Лучше, если этим занимается специалист, который имеет достаточную квалификацию, потому что бывают разные формы мочек, например. Есть так называемые приросшие мочки, когда мочка не сформирована», — уточнила специалист.

    Перед тем, как проколоть ухо, необходимо подсветить его фонариком с задней стороны, чтобы были видны сосуды. Так удастся избежать повреждения сосудов, кровотечения и сильной гематомы. Если клиент хочет носить сережку на наружном крае уха, нужны дополнительные меры предосторожности. Дело в том, что повреждение хряща — довольно серьезная процедура. В плохом случае могут появиться осложнения в виде перихондрита. Также есть вероятность формирования гипертрофических или келоидных рубцов.

    Шарова посоветовала делать такие процедуры у мастера, который имеет достаточный опыт, четко соблюдает все правила антисептики и пользуется хорошими инструментами.