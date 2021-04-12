Косметолог объяснил, почему прокалывание ушей может быть опасным

Косметолог Алиса Шарова объяснила, почему прокалывание ушей бывает опасно для здоровья. Эта процедура может привести к неприятным осложнениям, сообщило радио Sputnik.

«Лучше, если этим занимается специалист, который имеет достаточную квалификацию, потому что бывают разные формы мочек, например. Есть так называемые приросшие мочки, когда мочка не сформирована», — уточнила специалист.

Перед тем, как проколоть ухо, необходимо подсветить его фонариком с задней стороны, чтобы были видны сосуды. Так удастся избежать повреждения сосудов, кровотечения и сильной гематомы. Если клиент хочет носить сережку на наружном крае уха, нужны дополнительные меры предосторожности. Дело в том, что повреждение хряща — довольно серьезная процедура. В плохом случае могут появиться осложнения в виде перихондрита. Также есть вероятность формирования гипертрофических или келоидных рубцов.

Шарова посоветовала делать такие процедуры у мастера, который имеет достаточный опыт, четко соблюдает все правила антисептики и пользуется хорошими инструментами.