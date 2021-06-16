Косметолог объяснил, кому нельзя загорать

Прежде чем отправиться загорать, нужно убедиться, что для этого нет противопоказаний. Подробностями поделилась косметолог, бьюти-нутрициолог Анна Кугук.

«Загорать не рекомендуется две недели после практически любых пилингов, которые уменьшают слой эпидермиса. Последствием будет нежелательная пигментация», — рассказала она в интервью радиостанции Sputnik.

Если в составе косметики есть кислоты, то ей лучше не пользоваться до осени либо наносить ее только на ночь. Еще одно противопоказание, по словам эксперта, — это розацеа. Это аутоиммунное заболевание, которое выражается как покраснение кожи.

Косметолог напомнила, что в летний период нужно использовать кремы с SPF, солнцезащитные очки и головной убор. При этом солнцезащитный крем должен быть с физическими, а не химическими фильтрами, потому что они могут влиять на гормональную систему и органы детоксикации.

Кугук подчеркнула, что даже тем, у кого нет противопоказаний, загорать можно до 10:00 утра или после 17:00. В остальные часы лучше не находиться под прямыми лучами солнца.