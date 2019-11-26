Косметолог объяснил, как защитить кожу лица в холодное время года

По словам косметолога, в зимнее время года кожа лица страдает от влияния низких температур. Гонт также пояснила, что постоянная смена холода на улице на отопленное помещение негативно воздействует на кожу.

По информации РИА ФАН, эксперт порекомендовала использовать жирные крема, плотные маски и различные сыворотки с антиоксидантами и пептидами.

«Это позволит максимально избежать обезвоживания и, соответственно, шелушения, такой реакции на морозы», — уточнила Гонт.

Врач-косметолог пояснила, что за час или два до выхода на улицу на лицо необходимо наносить плотный крем. Только после этого можно краситься.

«Это миф и ерунда, разговоры о том, что если вы нанесли перед выходом на улицу крем, то что-то будет вымораживаться-замораживаться. Крем — это не только вода. Как бы не переохлаждался верхний слой кожи, все равно кожа теплая», — заметила Гонт.

Специалист также обратила внимание на то, что следует отдавать предпочтение жирному, но нежному крему. Он продается в аптеках и магазинах косметики.

«Жир обладает низкой теплопроводностью, чем толще слой жирного вещества будет на коже, тем будет лучше теплоизоляция», — объяснила косметолог.