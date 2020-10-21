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    21 октября 2020, 21:24

    Косметолог объяснил, как избежать прыщей от частого ношения маски

    Дарья Морозова

    Косметолог Дарья Баскакова рассказала, что из-за ношения у многих людей возникают высыпания на лице. Также она пояснила, как этого избежать. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

    «Безусловно, мы в последние месяцы очень часто сталкиваемся с тем, что к нам приходят все больше пациентов с высыпаниями, связанными с длительным ношением масок. Появился даже специальный шуточный термин для этих высыпаний — „маскные“», — рассказала Баскакова.

    Она пояснила, что к этому более склонны люди с жирной и чувствительной кожей. Кроме того, врач рекомендовала не запускать процесс и сходить как дерматологу. Также она рассказала, что можно минимизировать риски высыпаний, если регулярно менять маски, а также как следует умываться утром и вечером.

    Ранее главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов рассказал, что перчатки — неэффективная мера в борьбе с коронавирусом. По мнению эксперта, гораздо эффективнее постоянно обрабатывать руки антисептиком. Также профессор рассказал, что заражение вирусом происходит воздушно-капельным путем и только в 10% — это контактный путь.