Здоровье 19 июля 2023, 17:10 Косметолог Носарева заявила, что жирный блеск кожи может говорить о проблемах с ЖКТ

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Жирная и блестящая кожа лица может быть свидетельством нарушений в работе желудочно-кишечного тракта. Об этом Life рассказала врач — дерматолог-косметолог, миколог Нана Носарева.

По ее словам, речь идет о случаях, когда жирный блеск вдруг появился у обладателей сухой или комбинированной кожи. Нетипичные проявления говорят о том, что в организме произошли изменения. Так может проявляться стресс, гормональные нарушения, переезд в новый климат или пересушенная средствами или солнцем кожа. Если высыпания и жирный блеск не проходят, надо обратиться к врачу.

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