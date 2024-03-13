Здоровье 13 марта 2024, 15:43 Косметолог Носарева посоветовала обладателям жирной кожи использовать после умывания тонизирующее средство

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Людям с жирным типом кожи важно очищать ее утром и вечером, чтобы грязь и избыток кожного сала не провоцировал воспаления. Об этом «Газете.Ru» сообщила косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Нана Носарева.

После умывания важно протирать кожу тонизирующим средством. Оно, как пояснила медик, обладает себорегулирующим действием и улучшает рельеф. Крем для такого типа кожи нужно выбирать с компонентами, которые не пересушивают.

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«Не стоит умываться горячей водой, ежедневно использовать агрессивные скрабы и кислотосодержащие маски», — отметила Носарева и добавила, что плотные тональные средства стоит использовать как можно реже.