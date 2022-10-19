Косметолог Мишина посоветовала отказаться от быстрых углеводов для красоты кожи | 360°

Здоровье 19 октября 2022, 15:37 Косметолог Мишина посоветовала отказаться от быстрых углеводов для красоты кожи Косметолг Мишина: быстрые углеводы влияют на преждевременное старение freepik

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Косметолог-дерматовенеролог ФНКЦ ФМБА России Наталья Мишина в разговоре с изданием Pravda.Ru заявила, что сохранить красоту и молодость поможет отказ от употребления быстрых углеводов.

По словам медика, у некоторых людей в 30 лет появляются первые морщины на лице, а волосы становятся тусклыми и безжизненными. Все это результат неправильного питания.

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Медик также посоветовала отказаться от курения и алкоголя — тех привычек, которые прямым образом оказывают влияние на состояние кожи.

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«Кроме того, никотин замедляет усвояемость витамина С, который участвует в синтезе коллагена, поэтому у курящих людей кожа становится обезвоженной, чувствительной и сухой», — отметила Мишина.

Что касается алкоголя, косметолог уточнила, что спиртосодержащие напитки снижают в организме наличие антиоксидантов и витамина А, которые участвуют в процессах регенерации клеток.

В заключение эксперт порекомендовала отказаться от жирной, жареной и сладкой пищи.