Косметолог Мирзоева рассказала, как справиться с постковидным выпадением волос

Переболевшие ковидом часто сталкиваются с обильным выпадением волос. Врач-косметолог Зайнаб Мирзоева рассказала «ФедералПресс», какие есть способы справиться с этой проблемой.

Первое, к чему можно прибегнуть — специальные шампуни, кондиционеры и маски. Среди салонных процедур против выпадения волос наиболее эффективными являются плазмо- и мезотерапия.

Если уход не помогает, нужно обратиться к трихологу. Для восстановления густоты волос обычно прибегают к физиотерапии, когда лечебные средства наносятся на кожу головы и прогреваются, а также к лазерной терапии. Широко применяется инъекционный метод — он улучшает рост волос, пробуждая «спящие» луковицы.