Здоровье 09 апреля 2024, 16:28 Косметолог Марченко посоветовала женщинам приобрести солнцезащитные средства и энзимный пилинг

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Врач-дерматовенеролог, косметолог Ирина Марченко в беседе с изданием Life порекомендовала женщинам с наступлением весны провести ревизию в своей косметичке.

Важно проследить, чтобы в ней были солнцезащитные средства, желательно новые. Например, для светлой кожи подойдут средства с высоким фактором защиты (SPF 50), для смуглой — с фактором защиты SPF 30.

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Марченко также призвала купить ​для кожи лица ​энзимный пилинг. Он, как пояснила специалист, хорошо очищает протоки сальных желез и растворяет загрязнения в роговом слое кожи.