Здоровье 05 декабря 2023, 13:00 Косметолог Макарова рассказала, что нехватка белка в рационе негативно влияет на качество кожи

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Врач-косметолог, тренер Учебного Центра ГК «А1 Эстетик» Татьяна Макарова в беседе с изданием РИАМО рассказала, что люди, которые недополучают белка, зачастую сталкиваются с тусклостью и дряблостью кожи.

По ее словам, секрет красивого лица заключается в коллагене — белке, который синтезируется из аминокислот.

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«Чем старше мы становимся, тем придирчивее стоит быть к своему рациону. Для здоровой и сияющей кожи необходимо употреблять продукты, богатые белком: мясо, рыбу, яйца», — сказала Макарова.

Вегетарианцам она порекомендовала добавить в рацион больше орехов, нута, сыра тофу.