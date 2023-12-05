Здоровье 05 декабря 2023, 18:22 Косметолог Макарова посоветовала носить перчатки зимой для защиты кожи рук

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Под воздействием низких температур и ветра сухость кожи рук только усугубляется. Защить кожу зимой помогут перчатки и увлажняющие крема, сообщила врач-косметолог Татьяна Макарова в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, при похолодании нарушается гидро-липидный барьер кожи. Восстановить его также поможет качественное увлажнение и специальные процедуры.

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Кроме того, для этих целей отлично подойдет микроигольчатый RF-лифтинг DeAge и увлажнение гиалуроновой кислотой. Такая комбинация синтезирует коллаген и активизирует защитные механизмы, сообщила Общественная Служба Новостей.