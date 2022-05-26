Косметолог Ломанова назвала опасные салонные процедуры

Косметолог Елена Ломанова рассказала о салонных процедурах, которые могут быть опасны. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Она отметила, что к таким процедурам относится чистка лица. У нее есть много противопоказаний, и ее не стоит делать в салонах красоты. Лучше воспользоваться услугами медицинского центра, где есть необходимое оборудование, а сотрудники имеют медицинское образование.

Также следует соблюдать осторожность при использовании филлеров. При неудачной коррекции лицо может стать менее красивым, но это еще довольно безобидное последствие.

«Одно из опасных осложнений является ишемия. Длительная ишемия сосудов, особенно крупных может привести к некрозу тканей, а это уже часто не до конца обратимое последствие», — рассказала Ломанова.

То же самое касается лазерной коррекции. Если процедуру выполняет непрофессионал, то возможны ожоги, пигментация, воспаления, рубцы, осложнения на сосуды.

«Выбирайте лучших специалистов и не гонитесь за дешевыми услугами, лечения осложнений займет гораздо больше сил и финансовых вложений», — заключила косметолог.