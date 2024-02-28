Здоровье 28 февраля 2024, 14:38 Косметолог Лавренюк рассказала, что в борьбе с акне не стоит полностью отказываться от сладкого

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Врач-косметолог, дерматовенеролог Екатерина Лавренюк в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург»рассказала, каким образом можно бороться с акне, не отказывая себе в сладком.

Как пояснила медик, первым делом следует установить корень проблемы. Акне могут провоцировать не только неправильное питание и употребление лактозы, но и стресс, гормональные нарушения и неправильный уход за кожей, сообщила Neva.Today.

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Придерживаясь сбалансированного и полноценного питания, можно позволить себе съесть несколько кусочков шоколада, не налегая на всю плитку сразу. Главное правило — соблюдать чувство меры, добавила специалист.