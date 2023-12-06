Здоровье 06 декабря 2023, 14:31 Косметолог Курская порекомендовала перед Новый годом сделать чистку лица и биоревитализацию

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Трихолог, врач-косметолог Анастасия Курская посоветовала перед наступлением Нового года сделать несколько процедур для лица, которые придают ему свежий и здоровый вид. Слова специалиста передала «Вечерняя Москва».

В первую очередь Курская предложила провести чистку, избавив кожу лица от отмерших клеток и черных точек. По ее словам, за счет этой процедуры стимулируются процессы регенерации.

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Процедура биоревитализации заключается в введении гиалуроновой кислоты. За счет этих манипуляций кожа приобретает свежий вид и красивый жемчужный тон. Риск получения синяков практически отсутствует, поэтому можно делать процедуру за неделю до 31 декабря.