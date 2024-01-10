Здоровье 10 января 2024, 17:59 Косметолог Купцова: разнообразное питание улучшит состояние кожи

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Предотвратить развитие акне и улучшить состояние кожи поможет правильное и разнообразное питание. Об этом сообщила дерматолог, косметолог Алина Купцова в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, к покраснению и воспалению приводит избыточное выделение кожного сала. При этом сладости и молочные продукты не являются причиной заболевания, как это принято считать, а выступают лишь как обостряющий фактор.

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Врач отметила, что для лечения акне необходима коррекция домашнего ухода. После этого обычно назначаются процедуры для устранения застойных пятен, пигментации или рубцов, сообщил сайт kp.ru.