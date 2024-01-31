Здоровье 31 января 2024, 16:02 Косметолог Купцова: обладателям проблемной кожи не стоит прибегать к агрессивному очищению

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Обладателям проблемной кожи с воспалениями по типу акне следует избегать очень агрессивного очищения и попыток отмыть лицо до скрипа. Об этом сообщила дерматолог, косметолог Алина Купцова в беседе с Life.

По словам специалиста, так смоется не только грязь, но и весь защитный кожный барьер. Также людям с проблемной кожей не стоит пользоваться тониками и кремами с кислотами в целях осветления воспаления — это только усилит покраснение.

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Дерматолог посоветовала при наличии подобных несовершенств добавить в домашний уход очень мягкое очищение и интенсивное увлажнение без кислот.