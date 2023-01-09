Здоровье 09 января 2023, 17:28 Косметолог Кудашкина рассказала, как восстановить кожу после праздников Косметолог Кудашкина: для сокращения высыпаний можно прибегнуть к процедуре пилинга freepik

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Косметолог, дерматолог, врач общей практики, врач профилактической и восстановительной медицины, геронтолог Елена Кудашкина в разговоре с «Мослентой» рассказала, как восстановить кожу лица после новогодних праздников.

Как заметила специалист, из-за обилия жирной пищи, солений и копченостей у некоторых людей на лице могут появиться акне и отеки. Для того, чтобы сократить количество высыпаний, врач посоветовала прибегнуть к процедуре чистки и пилинга.

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Самыми распространенными являются химические и аппаратные пилинги. Они глубоко очищают дерму и активизируют обмен веществ. Процедура делает кожу более упругой, выравнивает ее рельеф и тон.

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Кроме того, Кудашкина порекомендовала использовать питательные крема, в составе которых нет воды. По словам специалиста, при ясной погоде важно обеспечить защиту от ультрафиолетовых лучей — SPF 30, написало РИА ФАН.