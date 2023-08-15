Здоровье 15 августа 2023, 16:14 Косметолог Кубаева назвала употребление коллагена бесполезным против старения кожи

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Различные биологически активные добавки в виде капсул коллагена неэффективны при борьбе с возрастными изменениями на коже. Об этом сообщила врач-дерматовенеролог, косметолог Анна Кубаева в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, коллаген расходуется на приоритетные проблемы организма и не достигает кожного покрова. Также до кожи не доберется и популярная гиалуроновая кислота в виде капсул, добавила врач.

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Кубаева отметила, что избавиться от видимых следов старения кожи можно благодаря инъекционным и аппаратным косметологическим процедурам.