Здоровье 27 декабря 2023, 12:44 Косметолог Кондрахина рассказала, что зимой надо пить больше воды и использовать увлажнители воздуха

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В зимний период необходимо пить больше простой воды нейтральной минерализации, которая позволяет быстро вернуть тканям тонус и предохранить их от появления неприятных симптомов. Об этом сайту «Аргументы и Факты» сообщила заведующая консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Ирина Кондрахина.

Как написал RT, косметолог также порекомендовала установить на работе и дома увлажнители воздуха. Для кожи тела и рук необходимо использовать увлажняющие кремы и лосьоны. Выходя на улицу, следует обязательно надевать перчатки, поскольку при длительном воздействии холодного воздуха замедляется кровообращение.