Здоровье 14 апреля 2023, 17:47 Косметолог Калимуллина: обратить внимание на «уколы красоты» стоит при появлении морщин

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Современная косметология позволяет исправить возрастные изменения на лице посредством специальных уколов. О том, в каких случаях стоит обратиться за помощью специалистов, рассказала косметолог Елена Калимуллина в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По ее словам, одним из основных показаний к «уколам красоты» становится появление морщин, которые не разглаживаются при расслаблении мышц лица. Также обратить внимание на эти процедуры стоит при возникновении на коже пигментных пятен.

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Отмечается, что в основном люди обращаются к косметологам после 30 лет.