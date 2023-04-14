Здоровье 14 апреля 2023, 17:47 Косметолог Калимуллина: ботулинотерапия противопоказана при онкологических заболеваниях

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Период беременности и онкологические заболевания являются противопоказаниями к инъекциям ботокса. Об этом сообщила косметолог Елена Калимуллина в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, также колоть ботокс нельзя при обострении хронических заболеваний и во время лактации. Решение о проведении ботулинотерапии должно приниматься с учетом состояния кожи пациента.

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Отмечается, что чаще всего инъекции ботокса вводят в область вокруг глаз и в зоны межбровья.