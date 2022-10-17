Косметолог Качанова предупредила о повышенном выпадении волос в осенне-зимний период | 360°

Здоровье 17 октября 2022, 11:09 Поделиться Telegram

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Viber Косметолог Качанова предупредила о повышенном выпадении волос в осенне-зимний период

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Трихолог, косметолог, главный врач FUE Clinic Татьяна Качанова заявила, что осенью и зимой волосы становятся более ломкими и ослабленными. Существует риск повышенного выпадения из-за перепадов температур, написал Ura.ru.

Кроме того, на качество волос влияет нехватка витаминов.

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«В холодное время года волосам требуется уделять внимание даже больше, чем летом. Волосы страдают из-за перепада температур, воздействия холода, недостатка витаминов и микроэлементов, сухого воздуха в отапливаемых помещениях», — сообщила Качанова.

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Медик посоветовала включить в рацион питания жирные сорта рыбы, а также молочные продукты, яблоки и лимоны. Она также предупредила, что ни в коем случае нельзя мыть голову горячей водой, а делать это стоит исключительно теплой.

«Старайтесь носить шапки из натуральных тканей. Если у вас длинные волосы, то при выходе на улицу рекомендуем утеплить их по всей длине», — резюмировала косметолог.

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