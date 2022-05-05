Косметолог Юлия Прокопенко рассказала, как избежать растяжек при беременности

Растяжки появляются при беременности у большинства женщин. Однако их появления можно избежать, или хотя бы сократить их количество с помощью правильного ухода, рассказала Lenta.ru врач-косметолог Юля Прокопенко.

Причины появления растяжек могут быть разными. Это может быть нехватка коллагена и эластина, гормональный дисбаланс, генетическая предрасположенность или низкая физическая активность.

Сократить количество растяжек можно с помощью домашнего ухода.

«Например, если женщина знает о своей предрасположенности к ним и планирует беременность или уже забеременела, то уход заключается в следующем: отшелушивание, массаж сухой щеткой, увлажнение и укрепление кожи специальными средствами, которые предназначены именно для ухода за растяжками», — посоветовала косметолог.

Помогает и правильное питание. В ежедневный рацион нужно включить продукты с большим содержанием антиоксидантов и полезных жиров: тыкву, морковь, орехи, жирную рыбу.