Здоровье 12 марта 2024, 14:57 Косметолог Ягодина: сыворотки с гиалуроновой кислотой подготовят кожу к весне

Читать 360tv в

Зимой у многих кожа становится сухой и обезвоженной. Восполнить необходимую влагу с наступлением весны помогут сыворотки с гиалуроновой кислотой, сообщила косметолог Ирина Ягодина в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, также в уход можно добавить увлажняющие и питательные маски, ламилярные эмульсии. Кроме того, с приходом весны обязательно следует пользоваться средствами с солнцезащитными фактором.

Реклама

«Мы уходим от агрессивных пилингов и переходим на более мягкие лактобионовые. Верхний роговой слой все равно нужно отшелушивать. В домашнем уходе пользуемся мягким очищением», — отметила Ягодина.