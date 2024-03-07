Здоровье 07 марта 2024, 17:37 Косметолог Ягодина рассказала, что лимфодренажный гель или крем помогут побороть отечность лица

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Косметолог Ирина Ягодина в беседе с изданием «ФедералПресс» поделилась экспресс-средствами для подготовки кожи лица к праздникам в домашних условиях. Женщинам, у которых сухой тип кожи, специалист порекомендовала провести процедуру очищения молочком.

Тем представительницам прекрасного пола, которые сталкиваются с высыпаниями, эксперт предложила обратить внимание на гелевые текстуры с кислотосодержащими продуктами.

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«Если склонны к отечности и нужно выглядеть хорошо, то можно использовать лимфодренажный гель или крем, тогда результат не заставит себя долго ждать», — добавила Ягодина.

Если надо быстро привести кожу в тонус, можно сделать самомассаж, затем протонизировать лицо и нанести бустер или сыворотку с гиалуроновой кислотой.