Здоровье 29 мая 2023, 14:12 Косметолог Ягодина посоветовала людям с проблемной кожей отказаться от шпината и арахиса

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Людям, которые страдают от прыщей и высыпаний на коже, стоит внимательнее отнестись к своему рациону. Об этом «ФедералПресс» рассказала косметолог, специалист по естественному омоложению Ирина Ягодина.

По ее словам, некоторые продукты, несмотря на очевидную пользу для одних систем и органов, провоцируют проблемы с кожей. В частности, она назвала шпинат и арахис. В зелени первого — высокое содержание железа. А этот элемент может стать толчком для новых высыпаний. В свою очередь арахис провоцирует выработку кожного сала, что также отражается на коже. Его лучше заменить на миндаль или кешью. Наконец, стоит отказаться от вредной еды.

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«Продукты, вызывающие высыпания, — жирная, острая, жареная пища. Еще провокаторами являются лактоза (молочный сахар), продукты, содержащие добавочный сахар (например, шоколад, конфеты, мармелад, сладкая выпечка) и глютен (хлеб, булки, мюсли)», — отметила косметолог.

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