Здоровье 11 марта 2024, 16:34 Косметолог Ягодина посоветовала избавляться от морщин вокруг глаз с помощью массажа

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Чтобы избавиться от «гусиных лапок», морщин вокруг глаз, нужно правильно подбирать уход и не пренебрегать массажем. Об этом «ФедералПресс» рассказала косметолог Ирина Ягодина.

По ее словам, важно приобрести и использовать для домашнего ухода только те средства, которые подходят по типу кожи. Кроме того, стоит регулярно посещать косметолога и научиться делать самомассаж.

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«От „гусиных лапок“ спасаемся <…> с использованием уходовых средств: сыворотки и кремы, направленные на увлажнение, с содержанием пептидов и гиалуровновой кислоты», — посоветовала эксперт.

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