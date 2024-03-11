11 марта 2024, 16:34
Косметолог Ягодина посоветовала избавляться от морщин вокруг глаз с помощью массажа
Чтобы избавиться от «гусиных лапок», морщин вокруг глаз, нужно правильно подбирать уход и не пренебрегать массажем. Об этом «ФедералПресс» рассказала косметолог Ирина Ягодина.
По ее словам, важно приобрести и использовать для домашнего ухода только те средства, которые подходят по типу кожи. Кроме того, стоит регулярно посещать косметолога и научиться делать самомассаж.
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«От „гусиных лапок“ спасаемся <…> с использованием уходовых средств: сыворотки и кремы, направленные на увлажнение, с содержанием пептидов и гиалуровновой кислоты», — посоветовала эксперт.
Красота
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