Косметолог Изель рассказал, по каким причинам косметика теряет полезные свойства | 360°

Здоровье 27 октября 2022, 11:51 Косметолог Изель рассказал, по каким причинам косметика теряет полезные свойства Косметолог Изель: не каждое косметическое средство подходит под разное время года Unsplash

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Врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог Озтюрк Изель в разговоре с Life объяснил, почему не каждое косметическое средство может быть полезным в разное время года.

По словам медика, легкий крем или флюид, который отлично справляется со своей задачей летом и хорошо увлажняет кожу, не подойдет для осенне-зимнего периода. В это время кожа нуждается в более плотных текстурах.

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"Другой проблемой могут быть возрастные изменения: с возрастом изменяется качество кожи, появляются морщинки, пигментация и другие проблемы. С этой целью стоит выбирать более концентрированные кремы или сыворотки, молодой же коже достаточно будет глубокого увлажнения", — добавил специалист.

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Женщинам в возрасте не поможет просто уходовая косметика. Чтобы решить их проблемы, необходимо прибегать к аппаратным или инъекционным процедурам.

Иногда кожа привыкает к составу крема, которым человек пользуется на протяжении многих лет. То есть со временем крем перестает работать. В таком случае стоит использовать средства, подобранные индивидуально врачом-дерматологом.