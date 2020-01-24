Косметолог из Ставрополя хранила вместе колбасу и шприцы

На видео есть кадры, где шприцы и ампула лежат в холодильнике вместе с колбасой и луком.

У 30-летней пациентки Лобач после инъекции начались абсцессы века и губ. Вред здоровью был квалифицирован органами как тяжкий.

Наказание Лобач составит четыре года колонии с отсрочкой, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Также она будет обязана выплатить штраф 150 тысяч рублей и компенсацию пострадавшей в размере 450 тысяч рублей.