Здоровье 04 августа 2023, 18:27 Косметолог Халдина рассказала, что ламинирование волос вызывает аллергию

Читать 360tv в

Ламинирование волос может быть опасным для здоровья. Такой информацией поделилась трихолог и косметолог Мария Халдина. Об этом сообщила Lenta.Ru.

По словам специалиста, ламинирование нельзя делать на поврежденных волосах. В противном случае состояние может лишь усугубиться. Также не стоит проводить процедуру людям с чувствительной кожей головы. Растворы, которые используются при ламинировании, могут вызывать раздражение и аллергию, написал сайт kp.ru.

Реклама

Воздержаться от процедуры стоит и тем, кто столкнулся с подозрением на рак, гормональными болезнями, инфекциями или депрессией.