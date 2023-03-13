Здоровье 13 марта 2023, 22:47 Косметолог Груздев рассказал о причинах отсутствия красивого овала лица Косметолог Груздев заявил, что отсутствие красивого овала лица связано с птозом кожи

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Некоторые люди сталкиваются с отсутствием ровного контура лица. Дерматолог и хирург-косметолог Денис Груздев рассказал о причинах такого состояния. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Медик выделил среди причин отсутствия красивого овала лица птоз кожи, слабость мышц, которые выстилают дно рта, а также лишний объем подкожно-жировой клетчатки в районе подбородка. По словам медика, часто последняя проблема возникает не из-за наличия лишнего веса, а из-за генетической предрасположенности.

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«Очень часто, практически 99% из 100, люди думают, что лишний объем подкожно-жировой клетчатки в области шейно-подбородочного угла — это критерий лишнего веса. Ничего подобного. Это жировая ловушка, генетика», — отметил Груздев.

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