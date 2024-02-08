Здоровье 08 февраля 2024, 15:24 Косметолог Грунина назвала беременность и эпилепсию противопоказаниями к уколам красоты

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Уколы красоты становятся в последнее время все более востребованными, однако не стоит забывать и про противопоказания. Об этом «Тульской службе новостей» напомнила дерматолог-косметолог института красоты Babor Татьяна Грунина.

Она рассказала, что обращаться к инъекционной косметологии не стоит при беременности или если женщина кормит грудью. Также противопоказанием врач назвала воспаления или герпетические образования в местах предстоящих уколов. Наконец, косметолог может отказать в проведении процедуры при диабете или эпилепсии.

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«Все зависит от врача-косметолога, который проводит данные процедуры. Квалифицированный и грамотный специалист никогда не даст гиперкоррекцию и не навредит пациенту», — отметила Татьяна Грунина.

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