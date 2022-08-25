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    25 августа 2022, 16:21

    Косметолог Голещихина рассказала о российских аналогах ботокса

    Дарья Морозова

    Ботокс исчез в России из-за западных санкций. Косметолог Ирина Голещихина рассказала изданию «Золотой рог», что существуют его аналоги, в том числе отечественного производства.

    «У нас в стране зарегистрировано еще шесть препаратов на основе ботулинического токсина типа А, и два из них — российские», — рассказала эксперт.

    Также она посоветовала опасаться, если косметолог предлагает инъекции ботокса. Это означает, что специалист купил препарат у неофициального дистрибьютора. Соответственно, его качество и безопасность вызывают сомнения.