Косметолог Галлямова рассказала, как правильно ухаживать за кожей лица в зимний период | 360°

Здоровье 01 ноября 2022, 15:37 Косметолог Галлямова рассказала, как правильно ухаживать за кожей лица в зимний период Косметолог Галлямова: зимой необходимо использовать специальные средства для ухода Unsplash

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Специальные средства для ухода помогут коже лица справиться с негативным влиянием холода в зимний период. Об этом рассказала дерматолог, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии РМАНПО Юлия Галлямова, передала «Вечерняя Москва».

Девушкам с нежной и тонкой кожей Галлямова посоветовала умываться не водой, а специальными средствами.

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«Особенно это касается девушек с нежной и тонкой кожей, тех, кто использует макияж. Они должны использовать мицеллярную воду, чтобы лишний раз не раздражать кожу», — добавила косметолог.

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В зимний период стоит пользоваться кремом как утром так и вечером, при этом крем должен защищать от ультрафиолета. Медик подчеркнула, что из-за неправильного ухода может развиться розацеа, а также преждевременное старение.

Кроме того, специалист указала на соблюдение рациона питания в зимнее время. Человек должен употребялть жиры омега-3 и пить витамин D. В рационе могут присутствовать авокадо, орехи, печень трески, рыба красных морей.