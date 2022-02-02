Косметолог Гайдаш: молочные продукты могут вызвать высыпания на коже

Косметолог Наталия Гайдаш рассказала, от чего могут появляться высыпания на коже. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По данным ИА Nation News, причин может быть много. Например, стресс, гормональные нарушения, курение, неправильно подобранная уходовая косметика и питание.

Гайдаш рекомендовала отказаться от молочных продуктов или сократить их потребление. В молоке содержится молочный сахар, что повышает выработку инсулина.

«Таким образом, молоко и молочные продукты увеличивают продукцию кожного сала и усугубляют гормональный дисбаланс», — рассказала косметолог.

Также она посоветовала избегать фастфуда, который содержит быстрые углеводы и трансжиры. Также на коже и на всем организме в целом негативно сказываются расстройства пищевого поведения: анорексия, булимия и компульсивные переедания. Кроме того, не стоит бессистемно принимать БАДы, они тоже могут стать причиной высыпаний.

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