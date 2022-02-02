facebook_pixel
    02 февраля 2022, 14:49

    Косметолог Гайдаш: молочные продукты могут вызвать высыпания на коже

    Дарья Морозова

    Косметолог Наталия Гайдаш рассказала, от чего могут появляться высыпания на коже. Об этом сообщила Pravda.Ru.

    Косметолог Гайдаш: молочные продукты могут вызвать высыпания на коже

    По данным ИА Nation News, причин может быть много. Например, стресс, гормональные нарушения, курение, неправильно подобранная уходовая косметика и питание.

    Гайдаш рекомендовала отказаться от молочных продуктов или сократить их потребление. В молоке содержится молочный сахар, что повышает выработку инсулина.

    «Таким образом, молоко и молочные продукты увеличивают продукцию кожного сала и усугубляют гормональный дисбаланс», — рассказала косметолог.

    Также она посоветовала избегать фастфуда, который содержит быстрые углеводы и трансжиры. Также на коже и на всем организме в целом негативно сказываются расстройства пищевого поведения: анорексия, булимия и компульсивные переедания. Кроме того, не стоит бессистемно принимать БАДы, они тоже могут стать причиной высыпаний.

    Ранее дерматолог Мишель Грин рассказала, как бороться с акне на ягодицах. Она уточнила, что чаще всего на эту проблему жалуются в холодное время года, когда нужно носить много теплой одежды, и те, кто ведет сидячий образ жизни.