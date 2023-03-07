Здоровье 07 марта 2023, 11:40 Косметолог Елена Мошкова рассказала, как избежать осложнений после химического пилинга

Читать 360tv в

Химический пилинг — это косметическая процедура, которая при неправильном уходе после может вызвать ряд осложнений и побочных эффектов. Об этом «Москве 24» рассказала врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова.

Она подчеркнула, что химический пилинг — это, по сути, контролируемый ожог. И процедура бывает разной интенсивности. Так, разделяют поверхностный, средний и глубокий пилинг. Последний как раз и чреват самыми сильными осложнениями. Речь может идти о рубцевании, пигментации, отеках и расширении мелких сосудов.

Реклама

Поверхностный пилинг переносится проще. Если дать коже самостоятельно зажить, соблюдать правила ухода и не пользоваться отшелушивающими средствами, то процедура обычно проходит хорошо.

Реклама

«Важно не забывать умываться каждый день и не наносить декоративную косметику на кожу до момента ее полного восстановления. Пренебрежение этими правилами чревато развитием бактериального гнойного осложнения», — подчеркнула Елена Мошкова.

Авторы: