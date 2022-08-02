Косметолог Егорова рассказала, с чем связано появление второго подбородка

Косметолог Надежда Егорова заявила, что одной из распространенных причин, почему у человека появляется второй подбородок, является неправильная осанка. Об этом передала «Вечерняя Москва».

Из-за нарушения кровообращения могут возникать жировые отложения в подбородочной области.

«Те люди, которые часто сутулятся и передвигаются с опущенной головой, принимают неудобные и неестественные позы для позвоночника. Все это ухудшает кровообращение и обмен веществ в области шеи. Вследствие чего возникают жировые отложения в подбородочной области», — сказала косметолог.

Гормональный сбой и заболевания щитовидной железы также могут спровоцировать появление второго подбородка.

«Понятное дело, что чаще всего второй подбородок встречается у людей с избыточным весом. Но если его нет, а второй подбородок внезапно возник, это повод задуматься: не пора ли к эндокринологу?» — резюмировала Егорова.