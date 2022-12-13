Здоровье 13 декабря 2022, 14:45 Косметолог Егорова рассказала о средствах для увлажнения возрастной кожи Косметолог Егорова: для увлажнения возрастной кожи можно использовать недорогие средства freepik

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Косметолог Татьяна Егорова рассказала, какие средства подойдут для увлажнения возрастной кожи. Об этом с ообщило ИА «ФедералПресс».

«Если мы просто увлажняем, то не обязательно дорогой сегмент по уходу за кожей», — подчеркнула Егорова.

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Она посоветовала выбирать для этой цели средства из аптеки. Подойдет даже Пантенол или детский крем, отметила косметолог. После 65 лет сальные железы почти не работают, поэтому не стоит бояться закупоривания пор, пояснила она.

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Дорогие средства следует выбирать для каких-то других целей. Например, для уменьшения пигментации, обновления клеток кожи, синтеза коллагена и так далее.

Ранее Наталия Махнева дала советы по уходу за кожей зимой. В первую очереди необходимо увлажнение, поэтому следует использовать средства, у которых в составе есть гиалуроновые кислоты. Также необходимо исключить скрабы и заменить их мягкими пилингами, добавила дерматолог.

«И не забывайте использовать SPF-крем даже зимой. Ультрафиолетовые лучи активны, а солнечное излучение может проникать через окна», — заключила Махнева.