Косметолог Егорова рассказала, какие процедуры необходимо делать для кожи после 50 лет

Врач-косметолог Татьяна Егорова заявила, что после 50-ти лет наша кожа нуждается в особом уходе. Чтобы продлить ей свежий и здоровый вид, необходимо делать определенные процедуры, а также соблюдать правильное питание. Об этом передала «Вечерняя Москва».

Медик подчеркнула, что важным моментом является поддержка себя изнутри.

«За кожей лица после 50 лет нужно ухаживать более тщательно. В этом возрасте чаще всего у женщин наступает климакс. Гормоны резко падают и качество кожи значительно снижается. Во-первых важно пойти к своему гинекологу и поговорить о заместительной терапии. Если она возможна, то качество кожи будет хорошим намного дольше. Также необходимо сбалансированное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и аминокислот. В этом женщине поможет нутрициолог <...>», — сказала специалист.

Егорова отметила, что после 50 лет можно делать абсолютно любые косметологические процедуры. Особенно полезными будут мезотерапия и биоревитализация один раз в год.

Витаминные коктейли нужно подбирать в зависимости от того, какой тип имеет кожа, сухой, жирный или комбинированный.