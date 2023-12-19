Здоровье 19 декабря 2023, 19:09 Косметолог Егорова рассказала, что последствиями неудачной депиляции часто становятся вросшие волосы и дерматиты

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Неудачная депиляция чаще всего проявляется вросшими волосами, инфицированием, фолликулитами и дерматитами. Об этом в беседе с изданием Pravda.Ru сообщила врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.

Как заметила специалист, нет разницы в том, какую депиляцию делать — шугаринг или воск, все зависит от того, какие предпочтения у клиента. Что касается удаления волос бритвой, здесь крайне важно, чтобы прибор был как следует продезинфицирован.

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«Люди бреют иногда грязными бритвами волосы. Перед тем, как приступить к бритью, бритву нужно продезинфицировать как следует (и бритву, и кожу). И нужно бритву вести по ходу роста волос желательно», — добавила косметолог.