Здоровье 21 февраля 2024, 13:02 Косметолог Егорова рассказала, что мужчины стали чаще делать инъекции ботокса

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Мужчины стали чаще обращаться к косметологам, это перестало быть исключительно женской областью. Об этом «ФедералПресс» рассказала косметолог Татьяна Егорова.

Он рассказала, что сильная половина человечества все чаще задумывается о своем внешнем виде. Поэтому среди мужчин стали популярными инъекции ботокса. С его помощью они хотят уменьшить мимические морщины или смягчить выражения лица.

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«Сейчас мужчины все чаще ходят к врачу-косметологу. И это даже не в целях изменения своей внешности, а с целью сохранения молодости, сохранения качества кожи, с целью гигиены», — объяснила косметолог.

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